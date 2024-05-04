США заказали сенсоры, которые позволят JDAM-ER Украины поражать РЕБ врага

Бомбы SDB с сенсором Home-on GPS (HOJ SARA), фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n194994-ssha-zakazali-sensory-kotorye-pozvolyat-jdam-er-ukrainy-porajat-reb-vraga.html

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США замовили сенсори, які нададуть американським авіабомбам з JDAM-ER України можливість уражати комплекси радіоелектронної боротьби.

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Відповідний контракт повітряні сили США уклали контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates на сенсори Home-on GPS, повідомляє видання «Мілітарний».

Цими сенсорами оснастять комплекти JDAM-ER, які встановлюють на авіаційні бомби.

Зазначається, що плани щодо надання Україні JDAM-ER з новими сенсорами з’явилися на тлі зростаючих повідомлень про те, що російські перешкоди серйозно знижують ефективність боєприпасів, що поставляються союзниками з GPS-наведенням, включаючи JDAM-ER.

Система Home-on GPS надасть українським JDАM-ER націлюватися на глушники GPS, що перетворить один із видів зброї, на яку найбільше впливає цей російський контрзахід, на зброю, яка використовується для прямого його ураження.

Згідно з контрактом, компанія Scientific Applications and Research Associates отримає 23 млн доларів на «придбання шукачів перешкод Home-on GPS» та їх інтеграцію у комплекти Joint Direct Attack Munition.

JDAM-ER використовуються в Україні щонайменше з березня 2023 року. Для застосування цієї зброї використовуються радянські літаки МиГ-29 та Су-27.

Джерело: «Мілітарний»