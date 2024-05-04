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Ракурс
Уникальный исторический памятник нашли на Волыни, фото: Офис генпрокурора

На Волыни нашли незаконно присвоенную историческую памятку времен Киевской Руси (ФОТО)

4 мая 2024, 14:55
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На Волині у межах розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі — вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.


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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності, — повідомили у відомстві.

Зазначається, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам’яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти віднайдено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України), — вказано в повідомленні.

Унікальну історичну пам’ятку віднайшли на Волині, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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