На Волині віднайшли незаконно привласнену пам’ятку часів Київської Русі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194995-na-volyni-vidnayshly-nezakonno-pryvlasnenu-pam-yatku-chasiv-kyyivskoyi-rusi-foto.htmlРакурс
На Волині у межах розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі — вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.
Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності, — повідомили у відомстві.
Зазначається, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам’яткою періоду Київської Русі.
Обидва артефакти віднайдено у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України), — вказано в повідомленні.