Унікальну історичну пам’ятку віднайшли на Волині, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n194995-na-volyni-vidnayshly-nezakonno-pryvlasnenu-pam-yatku-chasiv-kyyivskoyi-rusi-foto.html

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На Волині у межах розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі — вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності, — повідомили у відомстві.

Зазначається, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам’яткою періоду Київської Русі.