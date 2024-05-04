россия объявила в розыск Владимира Зеленского. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський оголошений у розшук країною-агресором.

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В розшук українського главу держави оголосило Міністерство внутрішніх справ росії. Відповідна інформація з’явилася у базі відомства. Про це пропагандистське РІА «Новости» повідомило 4 травня.

Зазначається, що Володимира Олександровича Зеленського 1978 року народження розшукують за статтею Кримінального кодексу російської федерації.

Зараз невідомо, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. ЗМІ не повідомляє, що інкримінує президенту України російська диктатура.

В Офісі президента вже відреагували на такі заяви росіян. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі «РБК-Україна» заявив, що російському МВС «спочатку варто «пошукати совість та здоровий глузд».

Нагадаємо, у грудні 2023 року рф оголосила у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, якого звинувачують у «створенні терористичного співтовариства», «теракті», а також «зберіганні зброї та вибухівки».

Джерело: РІА «Новости», «РБК-Україна»