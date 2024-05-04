В аэропорту Кишинева была задержана Эрола Велиева. Фото:

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Ракурс

Молдовські спецслужби затримали помічника народного депутата України.

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В аеропорту Кишинева під час проходження прикордонного контролю затримали Ерола Велієва, який є помічником народного депутата Мустафи Джемілєва. Про голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 4 травня повідомив у Facebook.

Зазначається, що це сталося сьогодні, коли Велієв повертався до Києва. У 2018 році Федеральна служба безпеки росії звинувачувала Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

Наше особливе занепокоєння пов’язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до списку терористів, які підлягають арешту, — наголосив Чубаров.

За словами Чубарова, Меджліс кримськотатарського народу вживає й інші заходи, спрямовані на захист прав Велієва.

О 16.59 Чубаров повідомив, що Велієва звільнили.

Нагадаємо, у лютому невизнане Придністров’я звернулося до російської федерації «за допомогою». Депутати фейкового ПМР закликали Раду федерації та Державну думу рф «реалізувати заходи щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови».