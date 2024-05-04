Минобороны разъяснило процедуру обжалования заключения ВЛК. Фото:

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Оскаржити висновок ВЛК в Україні можуть військовозобов’язані.

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Рішення військово-лікарської комісії може оскаржити кожен громадянин, якщо він не погоджується з висновком ВЛК і це проводиться через ВЛК вищого рівня. Про це директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова заявила в ефірі телемарафону.

Спочатку можна оскаржити рішення в районній ВЛК, а потім в обласній, регіональній та центральній військово-лікарській комісії. Якщо ж і після цього людина буде незгідна з висновками, то можна звернутися до суду.

Фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви, — зазначили в Міноборони.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ заявили, термін дійсності висновку ВЛК, яка визначає придатність до служби, становить один рік. Після завершення цього терміну варто знову прийти до ТЦК для оновлення даних.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 3 травня опублікувало список захворювань, за якими визначатимуть придатність чи не придатність до військової служби. Придатними, будуть визнані військовозобов’язані після вилікуваного туберкульозу, з безсимптомним носійством ВІЛ, з закритою черепно-мозковою травмою.