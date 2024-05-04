В Харькове возросло количество раненых из-за атаки на предприятие. Фото:

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Ракурс

Російський ракетний удар по Харкову 4 травня призвів до поранення шести осіб.

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Постраждали робітники підприємства в Індустріальному районі міста, в яке влучила російська ракета. Вибухові поранення дістали четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, а також двоє 21-річних чоловіків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

В Офісі генерального прокурора заявили, що сьогодні росіяни двічі обстрілювали Харків. Перший раз ворожа авіація скинула бомбу УМПБ Д30-СН по будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі.

А близько 16.20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти 4 травня весь день обстрілюють Харків — в обласному центрі регулярно оголошують повітряну тривогу. Сьогодні вдень ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста. Через приліт сильна пожежа виникла на виробничому підприємстві в Індустріальному районі. Спершу повідомляли про п’ятьох постраждалих.