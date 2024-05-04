В Польше прокомментировали возможность отправки войск в Украину. Фото:

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У Польщі зробили заяву про відправку військ в Україну.

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У Варшаві нічого не виключають, коли мова йде про присутність західних військ в Україні. Однак російського диктатора володимира путіна потрібно поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи. Це потрібно, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF 24.

Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити, — зазначив він.

Глава польського МЗС додав, що Польща витрачає на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4%. А у 2025 році ці витрати зростуть ще більше.

Нагадаємо, 2 травня президент Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Франції в Україну. Такий сценарій можливий, якщо «росія прорве лінію фронту» і буде запит від України.

Джерело: RMF 24