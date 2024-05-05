В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, враг оккупировал два села (КАРТА)

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті написав у себе в Телеграм так:

Ворог мав успіхи на наступних ділянках: в Очеретиному (А); ще 200 м від у районі Новоолександрівки (А), включно з околицями самого села; ще 100 м у Нетайловому (А); ще 300 м у бік Сокола (А); 200 м у районі дач мікрорайону Канал у Часовому Яру; 200 м у Кислівці (К); 200 м у Котлярівці (К), що сталося після втрати пд-сх частини Кислівки; 200 м у напрямку Старомайорського (Времівський напрямок).

Росіяни намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. На лівому березі Херсонщини тривають пекельні бої, окупант накопичується біля Кліщіївки для подальших атак.

Ворог зміг просунутися на дачах у Часовому Яру (мікрорайон Канал, а саме дачі — його крайня північно-східна частина). А ще південніше того ж мікрорайону просунувся, ближче до Іванівського. І в самому Іванівському трохи просунувся. Ситуація має тенденцію до погіршення.