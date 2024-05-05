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Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, ворог окупував два села
Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, ворог окупував два села (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n195011-protyagom-doby-na-fronti-vidbulosya-95-boyovyh-zitknen-vorog-okupuvav-dva-sela-karta.htmlРакурс
Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.
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Спроби атак були на Куп‘янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.
Найбільше — на Авдіївському. Там нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.
Воєнний паблік Deep State пише, що 5 травня ворог окупував Архангельське та Котлярівку, вийшов на адміністративні межі Очеретиного та просунувся біля Новопокровського, Уманського, Первомайського та в Красногорівці.
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті написав у себе в Телеграм так:
Ворог мав успіхи на наступних ділянках:
в Очеретиному (А);
ще 200 м від у районі Новоолександрівки (А), включно з околицями самого села;
ще 100 м у Нетайловому (А);
ще 300 м у бік Сокола (А);
200 м у районі дач мікрорайону Канал у Часовому Яру;
200 м у Кислівці (К);
200 м у Котлярівці (К), що сталося після втрати пд-сх частини Кислівки;
200 м у напрямку Старомайорського (Времівський напрямок).
Росіяни намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. На лівому березі Херсонщини тривають пекельні бої, окупант накопичується біля Кліщіївки для подальших атак.
Ворог зміг просунутися на дачах у Часовому Яру (мікрорайон Канал, а саме дачі — його крайня північно-східна частина). А ще південніше того ж мікрорайону просунувся, ближче до Іванівського. І в самому Іванівському трохи просунувся. Ситуація має тенденцію до погіршення.