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Ракурс
Во временно оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта

Во временно оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта (ВИДЕО)

5 мая 2024, 13:09
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У Бердянську висадили в повітря машину чергового колаборанта, який працював в одній із виправних колоній — він загинув на місці. Попередньо саморобну бомбу заклали під днище автомобіля.


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Зрадник працював у місцевій катівні.

Про вбивство співробітника виправної колонії у Бердянську повідомили самі окупанти.

За версією рашистів, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Источник: Ракурс


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