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Во временно оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта
Во временно оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195020-vo-vremenno-okkupirovannom-berdyanske-vzorvali-kollaboranta-video.htmlРакурс
У Бердянську висадили в повітря машину чергового колаборанта, який працював в одній із виправних колоній — він загинув на місці. Попередньо саморобну бомбу заклали під днище автомобіля.
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Зрадник працював у місцевій катівні.
Про вбивство співробітника виправної колонії у Бердянську повідомили самі окупанти.
За версією рашистів, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.