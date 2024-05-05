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Ракурс
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали колаборанта

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали колаборанта (ВІДЕО)

5 тра 2024, 13:09
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У Бердянську висадили в повітря машину чергового колаборанта, який працював в одній із виправних колоній — він загинув на місці. Попередньо саморобну бомбу заклали під днище автомобіля.


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Зрадник працював у місцевій катівні.

Про вбивство співробітника виправної колонії у Бердянську повідомили самі окупанти.

За версією рашистів, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Джерело: Ракурс


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