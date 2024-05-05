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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою ударів з безпілотників знищили мотоцикли російських загарбників на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Прикордонники «Помсти» штрафують окупантів за неналежне паркування мотоциклів на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.