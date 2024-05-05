Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n195030-pogranichniki-oshtrafovali-okkupantov-za-ispolzovanie-motociklov-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою ударів з безпілотників знищили мотоцикли російських загарбників на Бахмутському напрямку.

.

Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.