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Знищення російської техніки, скріншот відео
Прикордонники «оштрафували» окупантів за використання мотоциклів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195030-prykordonnyky-oshtrafuvaly-okupantiv-za-vykorystannya-motocykliv-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою ударів з безпілотників знищили мотоцикли російських загарбників на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Прикордонники «Помсти» штрафують окупантів за неналежне паркування мотоциклів на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.