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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Прикордонники «оштрафували» окупантів за використання мотоциклів (ВІДЕО)

5 тра 2024, 17:39
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Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою ударів з безпілотників знищили мотоцикли російських загарбників на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Прикордонники «Помсти» штрафують окупантів за неналежне паркування мотоциклів на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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