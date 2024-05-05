Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195030-prykordonnyky-oshtrafuvaly-okupantiv-za-vykorystannya-motocykliv-video.html

Ракурс

Українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою ударів з безпілотників знищили мотоцикли російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.