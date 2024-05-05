Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n195037-ukrainskie-drony-otrabotali-po-kolonne-iduschih-v-nastuplenie-tankov-video.html

Ракурс

Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади знищив танки рашистів, що йшли у наступ.

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Відповідне відео сьогодні, у Великдень 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.