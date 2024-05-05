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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны отработали по колонне идущих в наступление танков (ВИДЕО)

5 мая 2024, 21:10
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Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади знищив танки рашистів, що йшли у наступ.


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Відповідне відео сьогодні, у Великдень 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади своєрідно відзначає Великдень. Відпрацювали по колоні танків, що йшла в наступ. «Побили яйця» русакам, знищили плани, дали відпочити вічним сном екіпажу, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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