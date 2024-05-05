Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195037-ukrayinski-drony-vidpracuvaly-po-koloni-tankiv-scho-yshly-v-nastup-video.html

Ракурс

Підрозділ BULAVA Окремої президентської бригади знищив танки рашистів, що йшли у наступ.

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Відповідне відео сьогодні, у Великдень 5 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.