россия собирает группировку на харьковском направлении, — ISW

https://racurs.ua/n195040-rossiya-sobiraet-gruppirovku-na-harkovskom-napravlenii-isw.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни в новому зведенні-аналізі, відштовхуючись від повідомлень про передислокацію російського десантного батальйону з південного фронту в Курську область, нагадує, що росія продовжує нарощувати північне угруповання, яке може знову атакувати північний схід України, в тому числі. Втім, сил для штурму Харкова в росії на цьому напрямку, на думку ISW, поки немає.

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Аналітики ISW, посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця та російського військового блогера, повідомляють, що нещодавно в Курську область із фронту в Запорізькій області було перекинуто батальйон із складу 76-ї (Псковської) дивізії ВДВ.

За підрахунками Машовця, росія зібрала в Північне угруповання вже близько 50 тис. солдатів: понад 31 тис. — в Білгородській області, понад 10 тис. — у Курській і понад 8 тис. — у Брянській.

Машовець стверджує, що російські частини заради маскування вивантажуються на станціях в Курській області, а потім вирушають власним ходом до Білгородської, ближче до Харкова.

Багато оглядачів зазначають, що останнім часом росіяни активізували удари по Харківському і Північно-Східним областям в цілому, а також аеророзвідку в цьому регіоні.

Російська армія, як повідомляється, формує і готує Північне угруповання з частин Ленінградського військового округу для операцій насамперед на оперативному напрямку Білгород-Харків.