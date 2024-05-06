Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские нацисты четырьмя КАБами уничтожили котельную ДЮСШ и два частных дома в Харьковской области

Российские нацисты четырьмя КАБами уничтожили котельную ДЮСШ и два частных дома в Харьковской области

6 мая 2024, 09:33
999

На Харківщині армія рф вночі скинула чотири авіабомби на Золочів.


.

Російські війська завдали удару КАБами приблизно о 2.30. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала 59-річна жінка, а також двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.

Прямим влучанням знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.

Пошкоджені будівлі ДЮСШ, селищної ради, поліцейського відділку, будинку дитячої та юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суду і, попередньо, 10 приватних будинків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров