Российские нацисты четырьмя КАБами уничтожили котельную ДЮСШ и два частных дома в Харьковской области

https://racurs.ua/n195043-rossiyskie-nacisty-chetyrmya-kabami-unichtojili-kotelnuu-dussh-i-dva-chastnyh-doma-v-harkovskoy.html

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На Харківщині армія рф вночі скинула чотири авіабомби на Золочів.

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Російські війська завдали удару КАБами приблизно о 2.30. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала 59-річна жінка, а також двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.

Прямим влучанням знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.

Пошкоджені будівлі ДЮСШ, селищної ради, поліцейського відділку, будинку дитячої та юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суду і, попередньо, 10 приватних будинків.