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Ракурс
Російські нацисти чотирма КАБами знищили котельню ДЮСШ та два приватних будинки на Харківщині

Російські нацисти чотирма КАБами знищили котельню ДЮСШ та два приватних будинки на Харківщині

6 тра 2024, 09:33
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На Харківщині армія рф вночі скинула чотири авіабомби на Золочів.


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Російські війська завдали удару КАБами приблизно о 2.30. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала 59-річна жінка, а також двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.

Прямим влучанням знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.

Пошкоджені будівлі ДЮСШ, селищної ради, поліцейського відділку, будинку дитячої та юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суду і, попередньо, 10 приватних будинків.

Джерело: Ракурс


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