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Російські нацисти чотирма КАБами знищили котельню ДЮСШ та два приватних будинки на Харківщині
Російські нацисти чотирма КАБами знищили котельню ДЮСШ та два приватних будинки на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n195043-rosiyski-nacysty-chotyrma-kabamy-znyschyly-kotelnu-dussh-ta-dva-pryvatnyh-budynky-na-harkivschyni.htmlРакурс
На Харківщині армія рф вночі скинула чотири авіабомби на Золочів.
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Російські війська завдали удару КАБами приблизно о 2.30. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала 59-річна жінка, а також двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у відділенні поліції.
Прямим влучанням знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватних будинки.
Пошкоджені будівлі ДЮСШ, селищної ради, поліцейського відділку, будинку дитячої та юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суду і, попередньо, 10 приватних будинків.