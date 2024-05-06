ГУР подтвердило уничтожение скоростного катера россиян в Крыму и показало видео атаки

https://racurs.ua/n195047-gur-podtverdilo-unichtojenie-skorostnogo-katera-rossiyan-v-krymu-i-pokazalo-video-ataki.html

Ракурс

ГУР підтверджує знищення швидкісного катера ворога у Криму.

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Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників, — повідомили у розвідці і показали відео.

Group 13 знищила вже декілька російських корит у Чорному морі.

Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі «цезарь куніков», «івановєц», «сєрґєй котов», «акула» та «серна», а також пошкоджено «іван хурс».