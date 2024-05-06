Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГУР подтвердило уничтожение скоростного катера россиян в Крыму и показало видео атаки

ГУР подтвердило уничтожение скоростного катера россиян в Крыму и показало видео атаки

6 мая 2024, 11:05
999

ГУР підтверджує знищення швидкісного катера ворога у Криму.


.

Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників, — повідомили у розвідці і показали відео.

Group 13 знищила вже декілька російських корит у Чорному морі.

Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі «цезарь куніков», «івановєц», «сєрґєй котов», «акула» та «серна», а також пошкоджено «іван хурс».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров