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ГУР підтвердило знищення швидкісного катера росіян у Криму і показало відео атаки

ГУР підтвердило знищення швидкісного катера росіян у Криму і показало відео атаки

6 тра 2024, 11:05
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ГУР підтверджує знищення швидкісного катера ворога у Криму.


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Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників, — повідомили у розвідці і показали відео.

Group 13 знищила вже декілька російських корит у Чорному морі.

Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі «цезарь куніков», «івановєц», «сєрґєй котов», «акула» та «серна», а також пошкоджено «іван хурс».

Джерело: Ракурс


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