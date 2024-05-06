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Ракурс
В Киеве обезвредили обломки ракеты X-69, фото: ГСЧС

Боевую часть ракеты Х-69 обнаружили в Киеве (ФОТО)

6 мая 2024, 16:53
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У Києві в Голосіївському районі вчора, 5 травня, киянин помітив на території лісового масиву схожий на частину ракети підозрілий предмет, котрий стирчав із землі.


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Прибувши на вказану адресу, сапери ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-69. Про це повідомляє прес-служба відомстві.

У ДСНС зазначають, що ракети Х-69 є новітньою російською зброєю.

Шановні громадяни! Під час прогулянок у лісовому масиві, парку тощо будьте максимально уважними та обережними, дивіться під ноги, звертайте увагу на покинуті речі, але в жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте «101», — наголошують у відомстві.

У Києві знешкодили уламки ракети X-69, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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