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В Киеве обезвредили обломки ракеты X-69, фото: ГСЧС
Боевую часть ракеты Х-69 обнаружили в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n195061-boevuu-chast-rakety-h-69-obnarujili-v-kieve-foto.htmlРакурс
У Києві в Голосіївському районі вчора, 5 травня, киянин помітив на території лісового масиву схожий на частину ракети підозрілий предмет, котрий стирчав із землі.
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Прибувши на вказану адресу, сапери ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-69. Про це повідомляє прес-служба відомстві.
У ДСНС зазначають, що ракети Х-69 є новітньою російською зброєю.
Шановні громадяни! Під час прогулянок у лісовому масиві, парку тощо будьте максимально уважними та обережними, дивіться під ноги, звертайте увагу на покинуті речі, але в жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте «101», — наголошують у відомстві.