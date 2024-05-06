В Киеве обезвредили обломки ракеты X-69, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195061-boevuu-chast-rakety-h-69-obnarujili-v-kieve-foto.html

Ракурс

У Києві в Голосіївському районі вчора, 5 травня, киянин помітив на території лісового масиву схожий на частину ракети підозрілий предмет, котрий стирчав із землі.

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Прибувши на вказану адресу, сапери ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-69. Про це повідомляє прес-служба відомстві.

У ДСНС зазначають, що ракети Х-69 є новітньою російською зброєю.