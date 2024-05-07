Мост возле Часового Яра взорвали. Фото:

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Міст через канал Сіверський Донець-Донбас біля Часового Яру підірвали.

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Це зробили не українські захисники, а російські окупанти. ЗСУ навпаки наразі займаються ремонтом мосту для того, щоб мати шляхи сполучення. Російський дрон атакував українську вантажівку, коли та привезла будматеріали. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Можу зазначити, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали. Навпаки — було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони, — розповів він.

Спікер ОСУВ «Хортиця» додав, що внаслідок атаки ніхто не загинув, але машина була пошкоджена.

Наразі Часів Яр контролюють українські військові. Активні бойові дії тривають і вдень і вночі. За останні дні жодних територіальних успіхів у ворога там не було, окупантів у місті немає.

Нагадаємо, днями українське командування заявляло, що на Часовоярівському напрямку ворог зосередив 20−25 тис. військовослужбовців. Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки є зараз найважчими, росіяни перетягують сюди сили з інших напрямків.