росія зосередила біля Часового Яру орієнтовно 25 тис. військових.

https://racurs.ua/ua/n195021-rosiya-zoseredyla-bilya-chasovogo-yaru-oriientovno-25-tys-viyskovyh.html

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росія зосередила біля Часового Яру орієнтовно 20−25 тис. військових.

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Про це 5 травня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, рф залучає до бойових дій як професійних військових, так і колишніх в’язнів.

Ворог не змінив мету — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. За даними нашої розвідки, росія намагається підводити та доукомплектовувати підрозділи на різних напрямках. Наприклад, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив 20—25 тис. військовослужбовців, — сказав він.

Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки є найважчими наразі.

Росіяни перетягують сюди сили з інших напрямків.

Раніше Волошин повідомляв, що російської армії у Часовому Яру немає, ворог не перетинав рубежі міста.

Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста. Російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське, активно штурмує ці селища, щоб узяти в лещата Часів Яр, — розповів Волошин.

Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, заявив раніше представник ГУР Скібіцький. Він заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення — це лише питання часу.