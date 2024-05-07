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Ракурс
Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов. Фото:

Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов — что изменилось

7 мая 2024, 13:49
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Правила перетину кордону для студентів оновив Кабінет міністрів.


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Відтепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. Студенти можуть навіть виїжджати за межі країни для навчання чи стажування. Раніше під час війни здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Про це уряд України повідомив у Telegram.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
  • навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Для перетину кордону потрібно мати е-квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності. Також треба мати при собі військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування й довідку від закладу освіти про направлення на навчання.

Крім того, потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються на денній формі в університетах в України (магістри медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Источник: Ракурс


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