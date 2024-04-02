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Уряд дозволив частині студентів виїзд за кордон під час воєнного стану
Уряд опублікував правила виїзду студентів за кордон під час воєнного стануhttps://racurs.ua/ua/n193966-uryad-opublikuvav-pravyla-vyyizdu-studentiv-za-kordon-pid-chas-voiennogo-stanu.htmlРакурс
Студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються на денній формі в університетах в України (магістри медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.
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Про це йдеться в ухваленій Кабміном постанові «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України», повідомляє сайт уряду 2 квітня.
Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із президентом України. Після цього МОН розробило відповідну постанову.
Виїжджати зможуть студенти-чоловіки, які:
- не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- є учасниками освітньої академічної мобільності (академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами);
- їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
підстави співробітництва;
строку навчального семестру за кордоном;
відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України; е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;
військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.