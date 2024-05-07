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ГУР "положило" онлайн-сервисы российской компании 1С
ГУР «положило» онлайн-сервисы российской компании 1Сhttps://racurs.ua/n195103-gur-polojilo-onlayn-servisy-rossiyskoy-kompanii-1s.htmlРакурс
Кіберфахівці ГУР МО вивели з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С.
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Як пише «Суспільне», окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud.
Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та сервісів.
Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud, — уточнили джерела у розвідці.
Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також на неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.
При цьому за даними ГУР, адміністратори активно видаляють негативні коментарі.
Компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.