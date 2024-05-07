ГУР "поклало" онлайн-сервіси російської компанії 1С

https://racurs.ua/ua/n195103-gur-poklalo-onlayn-servisy-rosiyskoyi-kompaniyi-1s.html

Ракурс

Кіберфахівці ГУР МО вивели з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С.

.

Як пише «Суспільне», окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud.

Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та сервісів.

Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С — Scloud, — уточнили джерела у розвідці.

Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також на неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.

При цьому за даними ГУР, адміністратори активно видаляють негативні коментарі.

Компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.