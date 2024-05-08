«Укрэнерго» предупреждает о возможных отключениях вечером 8 мая по всей стране

«Укрэнерго» предупреждает о возможных отключениях вечером 8 мая по всей странеhttps://racurs.ua/n195117-ukrenergo-preduprejdaet-o-vozmojnyh-otklucheniyah-vecherom-8-maya-po-vsey-strane.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 8 травня, з 18.00 до 23.00 можливі відключення електроенергії по всій території країни.
Причиною є завдані черговою російською ракетною атакою руйнування, що спричинило дефіцит електроенергії. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні, — вказано в повідомленні. — Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Зазначається, що в ніч на сьогодні ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктам енергетики, починаючи з 22 березня, — наголошують в «Укренерго».
За таких умов українців закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в період з 18.00 до 23.00.