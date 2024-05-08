«Укренерго» попереджає про можливі відключення ввечері 8 травня по всій країні

В Україні можуть вдатись до відключень електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195117-ukrenergo-poperedjaie-pro-mojlyvi-vidkluchennya-vvecheri-8-travnya-po-vsiy-krayini.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 8 травня, з 18.00 до 23.00 можливі відключення електроенергії по всій території країни.

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Причиною є завдані черговою російською ракетною атакою руйнування, що спричинило дефіцит електроенергії. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні, — вказано в повідомленні. — Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Зазначається, що в ніч на сьогодні ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктам енергетики, починаючи з 22 березня, — наголошують в «Укренерго».

За таких умов українців закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в період з 18.00 до 23.00.