Вокзал в Херсоне отремонтировали после утреннего удара россиян

Залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії на станції Херсон.

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Завтрашні рейси відбудуться за розкладом, повідомила «Укрзалізниця».

Уранці 8 травня вокзал у Херсоні став атакою російських воєнних злочинців.

Країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру, внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії на вокзалі міста.

Рух поїзда № 121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Усі 99 пасажирів у безпеці.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжила рух за графіком.