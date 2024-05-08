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Вокзал в Херсоне отремонтировали после утреннего удара россиян
Вокзал в Херсоне отремонтировали после утреннего удара россиянhttps://racurs.ua/n195124-vokzal-v-hersone-otremontirovali-posle-utrennego-udara-rossiyan.htmlРакурс
Залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії на станції Херсон.
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Завтрашні рейси відбудуться за розкладом, повідомила «Укрзалізниця».
Уранці 8 травня вокзал у Херсоні став атакою російських воєнних злочинців.
Країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру, внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії на вокзалі міста.
Рух поїзда № 121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Усі 99 пасажирів у безпеці.
Решта поїздів Укрзалізниці продовжила рух за графіком.