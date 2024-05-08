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Ракурс
Вокзал у Херсоні відремонтували після ранкового удару росіян

Вокзал у Херсоні відремонтували після ранкового удару росіян

8 тра 2024, 15:33
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Залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті обстрілу колії на станції Херсон.


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Завтрашні рейси відбудуться за розкладом, повідомила «Укрзалізниця».

Уранці 8 травня вокзал у Херсоні став атакою російських воєнних злочинців.

Країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру, внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії на вокзалі міста.

Рух поїзда № 121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Усі 99 пасажирів у безпеці.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжила рух за графіком.

Джерело: Ракурс


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