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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

Зеленский уволил руководителя Управления госохраны

9 мая 2024, 20:35
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Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони генерал-майора Сергія Рудя.


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Відповідний указ № 317/2024 від 9 травня 2024 року опублікований на сайті Офісу президента.

Причини звільнення посадовця не вказані.

Сергій Рудь, фото: «Громадське»

Нагадаємо, нещодавно у СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.

Источник: Ракурс


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