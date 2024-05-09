Зеленський звільнив очільника Управління держохорони

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Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»
Зеленський звільнив очільника Управління держохорониhttps://racurs.ua/ua/n195168-zelenskyy-zvilnyv-ochilnyka-upravlinnya-derjohorony.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони генерал-майора Сергія Рудя.
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Відповідний указ № 317/2024 від 9 травня 2024 року опублікований на сайті Офісу президента.
Причини звільнення посадовця не вказані.
Нагадаємо, нещодавно у СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.