Зеленський звільнив очільника Управління держохорони

Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n195168-zelenskyy-zvilnyv-ochilnyka-upravlinnya-derjohorony.html

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Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони генерал-майора Сергія Рудя.

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Відповідний указ № 317/2024 від 9 травня 2024 року опублікований на сайті Офісу президента.

Причини звільнення посадовця не вказані.

Нагадаємо, нещодавно у СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.