Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення пункту зв’язку рашистів, скріншот відео
Прикордонники знищили пункт зв’язку рашистів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195167-prykordonnyky-znyschyly-punkt-zv-yazku-rashystiv-na-kup-yanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади «Помста» за допомогою ударних дронів знищили пункт зв’язку російських загарбників на Куп’янському напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано момент влучання дрона у російське обладнання зв’язку.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.