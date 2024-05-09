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Ракурс
Знищення пункту зв’язку рашистів, скріншот відео

Прикордонники знищили пункт зв’язку рашистів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

9 тра 2024, 19:58
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Прикордонники бригади «Помста» за допомогою ударних дронів знищили пункт зв’язку російських загарбників на Куп’янському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано момент влучання дрона у російське обладнання зв’язку.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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