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Уничтожение пункта связи рашистов, скриншот видео
Пограничники уничтожили пункт связи рашистов на Купянском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195167-pogranichniki-unichtojili-punkt-svyazi-rashistov-na-kupyanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади «Помста» за допомогою ударних дронів знищили пункт зв’язку російських загарбників на Куп’янському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано момент влучання дрона у російське обладнання зв’язку.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.