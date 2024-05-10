Трамп пообещал нефтяникам отменить экологические нормы, если те дадут миллиард на его избирательную кампанию

https://racurs.ua/n195185-tramp-poobeschal-neftyanikam-otmenit-ekologicheskie-normy-esli-te-dadut-milliard-na-ego.html

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Дональд Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати десятки екологічних норм щодо покращення навколишнього середовища, якщо ті дадуть йому мільярд доларів на виборчу кампанію.

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За даними The Washington Post, Трамп минулого місяця зустрічався з керівниками нафтової галузі країни у своїй резиденції «Мар-а-Лаго». Один з нафтовиків скаржився Трампу на труднощі через політику Байдена і втрату 400 млн дол.

На це Трамп сказав:

Ви всі достатньо заможні, щоб зібрати мільярд доларів на моє повернення до Білого дому.

Експрезидент США вважає кліматичні зміни «обманом».