Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати екологічні норми, якщо ті дадуть мільярд на його виборчу кампанію.

https://racurs.ua/ua/n195185-tramp-poobicyav-naftovykam-skasuvaty-ekologichni-normy-yakscho-ti-dadut-milyard-na-yogo-vyborchu.html

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Дональд Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати десятки екологічних норм щодо покращення навколишнього середовища, якщо ті дадуть йому мільярд доларів на виборчу кампанію.

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За даними The Washington Post, Трамп минулого місяця зустрічався з керівниками нафтової галузі країни у своїй резиденції «Мар-а-Лаго». Один з нафтовиків скаржився Трампу на труднощі через політику Байдена і втрату 400 млн дол.

На це Трамп сказав:

Ви всі достатньо заможні, щоб зібрати мільярд доларів на моє повернення до Білого дому.

Експрезидент США вважає кліматичні зміни «обманом».