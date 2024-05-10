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Ракурс
Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати екологічні норми, якщо ті дадуть мільярд на його виборчу кампанію.

Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати екологічні норми, якщо ті дадуть мільярд на його виборчу кампанію

10 тра 2024, 12:52
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Дональд Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати десятки екологічних норм щодо покращення навколишнього середовища, якщо ті дадуть йому мільярд доларів на виборчу кампанію.


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За даними The Washington Post, Трамп минулого місяця зустрічався з керівниками нафтової галузі країни у своїй резиденції «Мар-а-Лаго». Один з нафтовиків скаржився Трампу на труднощі через політику Байдена і втрату 400 млн дол.

На це Трамп сказав:

Ви всі достатньо заможні, щоб зібрати мільярд доларів на моє повернення до Білого дому.

Експрезидент США вважає кліматичні зміни «обманом».

Джерело: Ракурс


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