Ракурсhttps://racurs.ua/
Немецкая министерша приехала в Кубракову, но его уволили
Немецкая министерша приехала в Кубракову, но его уволилиhttps://racurs.ua/n195186-nemeckaya-ministersha-priehala-v-kubrakovu-no-ego-uvolili.htmlРакурс
Німецька міністерка Свенья Шульце 16 годин їхала до Києва, а на місці її чекав сюрприз — зустріч з Олександром Кубраковим скасована, бо його раптово звільнили.
.
Про це написала газета Die Welt.
Шульце подорожувала до Києва літаком, автомобілем і потягом.
Але Свенью Шульце чекав сюрприз. Візит до України був затьмарений абсолютно несподіваним звільненням її найважливішого співрозмовника, — пише німецьке видання та додає, що Кубраков «встигнув лише подарувати їй намисто з білим голубом миру, яке вона потім носила під час візиту.
Шульце у межах візиту мала готувати з Кубраковим конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в Берліні 11−12 червня.
Тому скасування зустрічі міністерка назвала «особисто для себе дуже, дуже сумним фактом».
Верховна Рада 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Керівництво фракції та очільник уряду Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений, — написав екс-міністр.
Саме міністерство можуть знову розділити на два відомства — Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Кубраков, ймовірно, очолюватиме Мінінфраструктури.