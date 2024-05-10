Die Welt: німецька міністерка приїхала до Кубракова, але його звільнили

https://racurs.ua/ua/n195186-nimecka-ministerka-pryyihala-do-kubrakova-ale-yogo-zvilnyly.html

Ракурс

Німецька міністерка Свенья Шульце 16 годин їхала до Києва, а на місці її чекав сюрприз — зустріч з Олександром Кубраковим скасована, бо його раптово звільнили.

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Про це написала газета Die Welt.

Шульце подорожувала до Києва літаком, автомобілем і потягом.

Але Свенью Шульце чекав сюрприз. Візит до України був затьмарений абсолютно несподіваним звільненням її найважливішого співрозмовника, — пише німецьке видання та додає, що Кубраков «встигнув лише подарувати їй намисто з білим голубом миру, яке вона потім носила під час візиту.

Шульце у межах візиту мала готувати з Кубраковим конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в Берліні 11−12 червня.

Тому скасування зустрічі міністерка назвала «особисто для себе дуже, дуже сумним фактом».

Верховна Рада 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Керівництво фракції та очільник уряду Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений, — написав екс-міністр.

Саме міністерство можуть знову розділити на два відомства — Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики. Кубраков, ймовірно, очолюватиме Мінінфраструктури.