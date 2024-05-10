Пограничники поразили наблюдательные посты оккупантов на Юге. Фото:

https://racurs.ua/n195196-pogranichniki-porazili-nabludatelnye-posty-okkupantov-na-uge-video.html

Ракурс

Спостережні пости російських окупантів на Півдні були уражені українськими захисниками.

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Бійці Державної прикордонної служби завдали низку точних ударів дронами по спостережних постах армії країни-агресора, які розташувались вздовж проїжджої частини. Відповідне відео українські захисники опублікували в мережі. Про це прес-служба ДПСУ повідомила у Telegram.

Таким чином прикордонникам вдалось знищити щонайменше два важливі об'єкти загарбників.

Також у ДПСУ показали, як FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» вразив ворожу броньовану вантажівку на Харківському напрямку. Цим транспортним засобом вороги перевозили боєприпаси.

Нагадаємо, напередодні прикордонники бригади «Помста» за допомогою ударних дронів знищили пункт зв’язку російських загарбників на Куп’янському напрямку.