Фото уничтоженной техники рф во время прорыва. Фото:

https://racurs.ua/n195199-unichtojennuu-tehniku-rf-vo-vremya-proryva-v-harkovskoy-oblasti-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Російська спроба наступу на Харківську область 10 травня призвела до військових втрат з боку агресора.

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У ході прориву на одній із ділянок ворог втратив чотири бойові машини піхоти та одну вантажівку «Урал». Цю техніку знищили ще на підході під час спроби штурму кордону. Відповідні кадри зробили спецпризначенці другого загону центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії. Про це НГУ повідомила у Telegram.

Підрозділ «Гострі картузи» поінформував, що у місцях, де відбуваються спроби російського прориву, багато диму. Це горить не лише знищена російська техніка, але й ліси та трава.

Нагадаємо, о 5.00 10 травня російська армія здійснила спробу прориву лінії оборони ЗСУ на півночі Харківської області. Атаки піхоти супроводжувалися ударами артилерії та тактичної авіації. При цьому ворог кинув на штурм невелику кількість бронетехніки.

Тривали бої різної інтенсивності. В Харківській обласній військовій адміністрації запевнили, що всі наступальні атаки російських окупантів на півночі регіону були відбиті й втрат територій не допущено.

Агентство Reuters із посиланням на українського високопоставленого військового чиновника зазначило, що росія планує відкинути Збройні сили України на 10 км від кордону й створити буферну зону на Харківщині.