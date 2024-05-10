Бронемашины компании Roshel в Украине. Фото:

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Виробник бронемашин Roshel з Канади планує розгорнути виробництво бронетехніки в Україні.

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Зараз збройова корпорація перебуває на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. Від початку повномасштабної війни до компанії влаштувалося понад 200 біженців з України. Ці люди отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу вже там. Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов.

За його словами, вже зараз на території України працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, які використовують українські захисники.

Канадці розраховують, що локалізація виробництва в Європі значно спростить логістику та вихід на нові ринки.

Нагадаємо, у жовтні минулого року канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles передала Силам оборони України партію канадських броньованих машин Senator MRAP, які були розроблені з урахуванням досвіду російсько-української війни.