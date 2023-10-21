Українські військові отримали партію канадських броньованих машин Senator MRAP

https://racurs.ua/ua/n188539-syly-oborony-otrymaly-partiu-kanadskyh-broneavtomobiliv-senator-mrap.html

Ракурс

Українські військові отримали партію канадських броньованих машин Senator MRAP. Вона розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни.

.

Про це у суботу, 21 жовтня повідомляє Defence Blog.

Бронеавтомобілі поставила канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles.

Зазначається, що на відміну від попередньої версії, новий бронеавтомобіль має покращений захист від підриву на мінах, що забезпечує додаткові переваги для військових при виконанні різних бойових завдань.

Компанія Roshel представила нову версію бронемашини Senator у варіанті MRAP наприкінці травня цього року. Тоді ж було повідомлено про початок її виробництва.

Машина призначена для розміщення до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.

Новий бронеавтомобіль має V-подібну форму днища корпусу, а в його салоні встановлені спеціальні сидіння з амортизацією. Такі рішення призначені для мінімізації впливу енергії вибуху на екіпаж всередині при підриві на вибуховому пристрої (міни тощо).

Ви відчуваєте себе безпечніше, коли знаєте, що під вашими ногами є особливий захист від російських мін, — сказав військовий, який зараз керує цією машиною.

Senator у варіанті MRAP успішно пройшов серію випробувань та продемонструвала свою придатність. Випробування проводили за стандартом STANAG 4569 AEP55 рівня 2 і 2a/2b. Балістичні та випробування вибухом проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.