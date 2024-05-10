рф наращивает военное присутствие на Северском направлении. Фото:

https://racurs.ua/n195206-syrskiy-dolojil-zelenskomu-o-situacii-v-harkovskoy-oblasti.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті.

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По всій лінії фронту тривають важкі бої. Під час доповіді особливу увагу приділили напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам у Донецькій області. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій у Харківській області. Окремою темою розмови був Часів Яр. Про це глава держави 10 травня повідомив у Telegram.

Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри, — зазначив він.

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 травня повідомляється, що на Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах й проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Також ворог обстрілює українські села з російської території й нарощує мінно-вибухові загородження вздовж державного кордону України.

П’ять атак росіяни провели на Слобожанському напрямку, а на Куп’янському напрямку захисники відбили 10 атак. Ще шість разів загарбників зупиняли на Лиманському напрямку.

Важко українським бійцям на Бахмутському та Авдіївському напрямках — на цих напрямках вони відбили 39 ворожих атак. На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримали ворога під час трьох атак. На Оріхівському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції захисників.

Упродовж доби ракетники ЗСУ та авіація Повітряних сил завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу росіян, радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що критична фаза російсько-української війни настане в найближчі два місяці, бо ворог кидає всі сили, аби вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій до приходу допомоги від США.