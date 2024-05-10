ЗСУ готують 10 нових бригад, заявив командувач Олександр Павлюк. Фото:

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Критична фаза російсько-української війни настане в найближчі два місяці.

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Країна-агресор росія розуміє, що озброєння від Сполучених Штатів Америки тільки почало надходити на фронт. Тому ворог і кидає всі сили, аби вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив в інтервʼю The Economist.

росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них, — зазначив він.

На думку командувача, росіяни й надалі зосередяться на Луганській та Донецькій областях. Однак розвідка вважає, що росіяни почнуть наступати й на північно-східні райони Харківщини та Сумщини. Перед тим, ніж обрати найбільш прийнятний напрямок для наступу, агресор перевіряє стабільність наших оборони ЗСУ.

Павлюк додав, що зараз ЗСУ формують десять нових бригад, готуючись до наступу росіян. Частину цих бригад розгорнуть для захисту Києва, бо росіяни не полишають намірів захопити й столицю.

Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист міста в майбутньому, — сказав Павлюк.

Нагадаємо, зранку 10 травня російські війська спробували прорвати лінії оборони ЗСУ в Харківській області. В Міноборони заявили про відбиття цих атак, але тривали бої різної інтенсивності. Основу штурмових груп ворога складає піхота, яка намагається просуватися за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка росіян йде в невеликій кількості.

Джерело: The Economist