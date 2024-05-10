Втрат територій на півночі Харківщині не допущено, заявили в ОВА. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n195197-na-pivnochi-harkivschyny-nemaie-vtrat-terytoriy-ova.html

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Усі наступальні атаки російської армії на півночі Харківської області були відбиті.

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Ворог 10 травня розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі регіону — атакував населені пункти Харківського та Чугуївського району. Зокрема, противник був активним на Вовчанському напрямку. Однак ЗСУ не допустили втрат українських територій. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив в ефірі телемарафону.

Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі не допущено, — запевнив він.

Очільник обласної військової адміністрації додав, що прикордонні населені пункти, куди намагалися прорватися росіяни, знаходяться фактично за 1−2 км від кордону з рф. Зараз там тривають важкі бої

Синєгубов наголосив, що для Харкова наземної загрози немає, бо ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає. Водночас він закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися.

Нагадаємо, зранку 10 травня російські війська спробували прорвати лінії оборони ЗСУ в Харківській області. В Міноборони заявили про відбиття цих атак, але тривали бої різної інтенсивності. Основу штурмових груп ворога складає піхота, яка намагається просуватися за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка росіян йде в невеликій кількості.