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Российские захватчики потеряли уже более 481 тыс. человек, фото: The Insider
Российская армия за сутки потеряла 1320 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195209-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1320-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 481 тис. 30 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 449 танків;
- 14 тис. 353 бойові броньовані машини;
- 12 тис. 442 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 64 одиниці РСЗВ;
- 796 одиниць засобів ППО;
- 349 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 868 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 193 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 40 одиниць спеціальної техніки.