Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики потеряли уже более 481 тыс. человек, фото: The Insider

Российская армия за сутки потеряла 1320 человек (ИНФОГРАФИКА)

11 мая 2024, 08:55
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 481 тис. 30 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 449 танків;
  • 14 тис. 353 бойові броньовані машини;
  • 12 тис. 442 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 64 одиниці РСЗВ;
  • 796 одиниць засобів ППО;
  • 349 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 868 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 193 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 40 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров