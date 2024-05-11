Російські загарбники втратили вже понад 481 тис. осіб, фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n195209-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1320-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 481 тис. 30 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 320 осіб. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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