Рашисты продолжают обстреливать Харьковщину, фото: Dzen

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Ракурс

На Харківщині артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів — Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.

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Авіаційних обстрілів зазнали Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське. Про це сьогодні, 11 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас ударів по Харкову за добу не зафіксовано.

Внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще шістьох поранено:

о 12.50 10 травня рашисти обстріляли село Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки, загинув 55-річний чоловік;

внаслідок здійсненої окупантами 10 травня серії масованих обстрілів міста Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Загинули чоловік та жінка. Також дістали поранення троє чоловіків і 60-річна жінка;

о 23.40 10 травня рашисти обстріляли село Липці Харківського району. Було поранено 53-річну жінку та 38-річного чоловіка.

Також 11 травня об 00.45 ворог обстріляв село Одноробівка Богодухівського району — зафіксовано пошкодження чотирьох будинків та автівки.

Крім того, у селі Андріївка Ізюмського району 10 травня о 17.00 трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій у полі. Постраждалих немає.

Загалом за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах Синьківки та Берестового Харківської області. На Слобожанському напрямку відбили дев’ять атак, зокрема у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове та Гатище Харківської області.